Китай 3 ноября запустил ракету-носитель Lijian-2 Y2 с 18 спутниками для группировки Spacesail. Старт состоялся из коммерческой инновационной зоны космической отрасли Дунфэн на северо-западе страны в 8:15 по пекинскому времени. Спутники вывели на запланированную орбиту в рамках китайской коммерческой спутниковой сети на низкой околоземной орбите.

Первое масштабное развертывание

Как сообщает ECNS, миссия стала первым масштабным развертыванием группировки спутникового интернета с помощью Lijian-2. Для этой ракеты это был второй полет, а для серии Lijian — 18-й запуск.

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Характеристики ракеты

Lijian-2 — жидкостная ракета-носитель, разработанная компанией CAS Space. По данным компании, это первый китайский носитель с конфигурацией универсального центрального блока с ускорителями. Ракета способна выводить до 8 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров или до 12 тонн — на низкую околоземную орбиту высотой 200 километров.

Командир ракеты Lijian-2 в CAS Space Ян Хаолян заявил, что китайский спутниковый интернет на низкой околоземной орбите перешел к этапу интенсивного развертывания. По его словам, высокая плотность запусков, надежность и низкая стоимость таких миссий важны для развития спутникового интернета, а этот запуск стал важным испытанием возможностей ракеты для развертывания спутниковых сетей.

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