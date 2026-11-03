在欧洲冷却系统遭遇一波网络攻击之际，以色列国家网络局警告该国零售连锁企业、食品公司和物流中心。该机构敦促企业检查制冷设备和控制系统，尤其是技术人员和服务提供商可远程接入的系统，据《耶路撒冷邮报》报道。

欧洲商店遭袭

在攻击期间，攻击者控制了冰箱和冷冻柜的设置并提高温度。这导致大量食品变质并造成重大经济损失。在一些情况下，攻击还造成设备损坏和火灾。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该报列出的受影响企业包括比利时和卢森堡的Ahold Delhaize和Colruyt连锁超市集团、瑞典连锁企业ICA和Coop，以及至少一家宜家商店。斯德哥尔摩一家ICA加盟店经理恩格拉·英格瓦尔告诉路透社，此次攻击在凌晨两点左右发生后数小时才被发现。她表示，所有冷冻柜的温度均达到50摄氏度。

对企业的建议

以色列网络局要求零售连锁企业报告检查结果和已采取的保护措施。建议包括不要将冷却和控制系统直接连接到互联网、更改默认密码、更新过时系统、通过多因素身份验证保护远程访问，以及设置针对异常温度变化的独立警报。

关注我们在