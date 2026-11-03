一个国际研究团队发现，日本部分史前社群成功适应了鬼界-阿卡霍亚火山喷发的后果。这次喷发发生在约公元前5250年，地点位于日本西南海岸附近。正如ScienceAlert报道，研究结果发表于《科学进展》期刊。

此次喷发发生在约7300年前，在火山爆发指数八级制中达到第七级。研究人员估计，喷发伴随着强烈地震和大型海啸，地貌被厚达数米的火山灰层覆盖。对于绳文时期的狩猎采集社群而言，这一事件是一场造成重大人员伤亡的灾难。

540份考古样本

科学家分析了540份现有考古样本，这些样本采集自日本各地，年代介于距今8000年至6500年前。研究人员追踪了放射性碳定年的发现物数量，其中包括属于喷发前后时期的木炭和骨骼。这使得评估不同地区的人口活动成为可能。

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研究人员发现，灾害影响区内的一些地区在很长时间内仍不适宜居住。与此同时，其他地点的考古证据表明，人们发生了迁移、掌握了新技能，并适应了不同的生活方式。

迁往海岸

在距离喷发区域最近的九州南部，传统狩猎采集社群的人口可能在灾难发生前就已减少。相比之下，该岛北部的聚落数量和规模在喷发前增长，并在喷发后继续增加。作者认为，这可能表明受影响群体从灾区迁出。

该团队得出结论称，海洋生物恢复得最快。研究人员推测，在内陆地区幸存下来的人可能迁往海岸，并适应新的生活方式。在更遥远的地区，包括伊势湾附近，人口增长停止，并在一些地方转为下降。可能的解释包括喷发后的短期降温、其他气候因素，或食物来源的丧失。

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