Международная группа исследователей установила, что часть доисторических общин в Японии смогла приспособиться к последствиям извержения Кикай-Акахоя, произошедшего около 5250 года до н. э. у юго-западного побережья страны. Как сообщает ScienceAlert, результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances.

Извержение произошло около 7300 лет назад и достигло седьмого уровня из восьми по шкале вулканической эксплозивности. По оценке исследователей, оно сопровождалось мощными землетрясениями и крупными цунами, а ландшафт покрыли метровые слои вулканического пепла. Для общин охотников-собирателей периода Дзёмон это событие стало катастрофой со значительными человеческими потерями.

540 археологических образцов

Ученые проанализировали 540 имеющихся археологических образцов, собранных по всей Японии и датированных периодом от 8 тысяч до 6,5 тысячи лет назад. Они проследили количество радиоуглеродно датированных находок, в том числе древесного угля и костей, относившихся к периодам до и после извержения. Это позволило оценить активность населения в разных регионах.

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Исследователи выяснили, что некоторые районы в зоне воздействия катастрофы оставались непригодными для проживания очень долгое время. В то же время археологические данные в других местностях свидетельствуют о перемещении людей, освоении новых навыков и приспособлении к иному образу жизни.

Переселение к побережью

В южной части Кюсю, ближайшей к району извержения, численность традиционных общин охотников-собирателей могла сокращаться еще до катастрофы. Напротив, на севере острова количество и размеры поселений росли перед извержением и продолжили увеличиваться после него. Авторы предполагают, что это может указывать на переселение пострадавших групп из зоны бедствия.

По выводу команды, морская жизнь восстановилась быстрее всего. Исследователи предполагают, что те, кто выжил во внутренних районах, могли переселяться к побережью и приспосабливаться к новому образу жизни. В более отдаленных районах, в частности возле залива Исэ, рост численности населения прекратился, а в отдельных местах сменился сокращением. Среди возможных объяснений названы кратковременное похолодание после извержения, другие климатические факторы или утрата источников пищи.

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