В Бандаберге, Австралия, около 20 детей в возрасте от восьми до 13 лет приняли участие в воркшопе по разработке видеоигр, где создавали игры с помощью голосовых запросов к искусственному интеллекту. Участники придумывали гонки, квесты и викторины, а также изготовили консоль с помощью 3D-печати и учились подключать провода к контроллерам, сообщает ABC News.

Идеи вместо кода

13-летняя Бейли Франсуа рассказала, что языковая модель ИИ превращала озвученные идеи в текст, что облегчало создание более длинных описаний. Организатор Дон Медоуз подчеркнул, что дизайн игр является отдельной дисциплиной, а не только программированием или анимацией.

По словам одного из инициаторов воркшопа Дэвида Кваррелла, ИИ устраняет барьеры, связанные с необходимостью понимать код. Идея проекта возникла после опыта его сына, который не умеет читать и писать, но смог устно описать свои замыслы искусственному интеллекту. Кваррелл отметил, что система выделила смысл из его речи и создала результат на основе запроса.

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Планы создать местный игровой хаб

Организаторы стремятся развивать в Бандаберге сообщество разработчиков игр, чтобы молодежь могла работать в этой сфере, не покидая родной город. Старший преподаватель Технологического университета Квинсленда Коди Филлипс отметил, что игровая индустрия Австралии ежегодно приносит около 600 млн долларов дохода, однако из региональных районов страны выходит немного игровых проектов.

Филлипс назвал ИИ новым направлением, расширяющим возможности для создания и публикации игр вне формального трудоустройства в индустрии. В то же время он указал на необходимость урегулировать вопросы авторского права, связанные с использованием этой технологии.

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