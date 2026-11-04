在澳大利亚班达伯格，约20名8岁至13岁的儿童参加了一场电子游戏开发工作坊，他们通过向人工智能发出语音提示来创作游戏。参与者构思了赛车、任务和问答游戏，还利用3D打印制作了一台游戏机，并学习将电线连接到控制器上，澳大利亚广播公司新闻报道。

用创意代替代码

13岁的贝利·弗朗索瓦表示，人工智能语言模型将说出的想法转化为文本，这让创建较长的描述变得更容易。组织者唐·梅多斯强调，游戏设计是一门独立学科，而不只是编程或动画。

工作坊发起人之一大卫·夸雷尔表示，人工智能消除了与必须理解代码有关的障碍。该项目的想法源于他的儿子的经历：他的儿子不会读写，但能够向人工智能口头描述自己的构想。夸雷尔指出，该系统从他的言语中提取了含义，并根据提示生成了结果。

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计划建立当地游戏中心

组织者希望在班达伯格发展游戏开发者社区，让年轻人无需离开家乡就能在这一领域工作。昆士兰科技大学高级讲师科迪·菲利普斯表示，澳大利亚游戏产业每年创造约6亿美元收入，但该国地区性区域推出的游戏项目不多。

菲利普斯称，人工智能是一个新方向，为在行业正式就业之外创作和发布游戏拓展了机会。同时，他指出，需要规范与使用这项技术相关的版权问题。

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