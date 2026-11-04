W Bundaberg w Australii około 20 dzieci w wieku od ośmiu do 13 lat wzięło udział w warsztatach tworzenia gier wideo, podczas których tworzyły gry za pomocą głosowych poleceń kierowanych do sztucznej inteligencji. Uczestnicy wymyślali wyścigi, questy i quizy, a także wykonali konsolę z użyciem druku 3D i uczyli się podłączać przewody do kontrolerów, informuje ABC News.

Pomysły zamiast kodu

13-letnia Bailey Francois powiedziała, że model językowy AI przekształcał wypowiedziane pomysły w tekst, co ułatwiało tworzenie dłuższych opisów. Organizator Don Meadows podkreślił, że projektowanie gier jest odrębną dyscypliną, a nie tylko programowaniem czy animacją.

Według jednego z inicjatorów warsztatów, Davida Quarrell’a, AI usuwa bariery związane z koniecznością rozumienia kodu. Pomysł na projekt pojawił się po doświadczeniu jego syna, który nie umie czytać ani pisać, ale potrafił ustnie opisać swoje pomysły sztucznej inteligencji. Quarrell zaznaczył, że system wyodrębnił znaczenie z jego wypowiedzi i stworzył rezultat na podstawie polecenia.

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Plany utworzenia lokalnego centrum gier

Organizatorzy chcą rozwijać w Bundaberg społeczność twórców gier, aby młodzi ludzie mogli pracować w tej branży bez opuszczania rodzinnego miasta. Starszy wykładowca Queensland University of Technology Cody Phillips zaznaczył, że australijski przemysł gier generuje co roku około 600 mln dolarów przychodów, jednak z regionalnych obszarów kraju pochodzi niewiele projektów gier.

Phillips nazwał AI nowym kierunkiem, który poszerza możliwości tworzenia i publikowania gier poza formalnym zatrudnieniem w branży. Jednocześnie wskazał na potrzebę uregulowania kwestii praw autorskich związanych z wykorzystaniem tej technologii.

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