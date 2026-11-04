В Австралії діти створювали ігри голосом за допомогою ШІ — ABC News Australia

У Бандаберзі, Австралія, близько 20 дітей віком від восьми до 13 років взяли участь у воркшопі з розробки відеоігор, де створювали ігри за допомогою голосових запитів до штучного інтелекту. Учасники вигадували перегони, квести та вікторини, а також виготовляли консоль за допомогою 3D-друку й вчилися під'єднувати дроти до контролерів, повідомляє ABC News.

Ідеї замість коду

13-річна Бейлі Франсуа розповіла, що мовна модель ШІ перетворювала озвучені ідеї на текст, що полегшувало створення довших описів. Організатор Дон Медоуз наголосив, що дизайн ігор є окремою дисципліною, а не лише програмуванням чи анімацією.

За словами одного з ініціаторів воркшопу Девіда Кваррелла, ШІ прибирає бар'єри, пов'язані з необхідністю розуміти код. Ідея проєкту виникла після досвіду його сина, який не вміє читати й писати, але зміг усно описати свої задуми штучному інтелекту. Кваррелл зазначив, що система виокремила зміст із його мовлення та створила результат на основі запиту.

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Плани створити місцевий ігровий хаб

Організатори прагнуть розвивати в Бандаберзі спільноту розробників ігор, щоб молодь могла працювати у цій сфері, не залишаючи рідного міста. Старший викладач Технологічного університету Квінсленду Коді Філліпс зазначив, що ігрова індустрія Австралії щороку генерує близько 600 млн доларів доходу, однак із регіональних районів країни виходить небагато ігрових проєктів.

Філліпс назвав ШІ новим напрямом, що розширює можливості для створення та публікації ігор поза формальним працевлаштуванням в індустрії. Водночас він вказав на потребу врегулювати питання авторського права, пов'язані з використанням цієї технології.

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