NVIDIA добавила технологию DLSS 5 в платформу RTX Remix, предназначенную для обновления классических игр современной графикой. Инструмент бесплатно доступен с начала 2024 года и позволяет моддерам добавлять в старые игры трассировку лучей и текстуры с ИИ-масштабированием. Об этом сообщает Engadget.

Нейронный рендеринг для старых игр

DLSS 5 использует нейронный рендеринг, который, согласно описанию издания, особенно заметно меняет освещение персонажей. Технологию также добавили в RTX Spark — систему на кристалле NVIDIA. Официальная поддержка DLSS 5 в Hogwarts Legacy запланирована на 5 ноября.

Применить DLSS 5 в других играх можно также через сторонние приложения DLSS 5 Manager и DLSS 5 Swapper. Они работают с проектами на Vulkan и DirectX 9, 10, 11 и 12. По данным Engadget, DLSS 5 Swapper автоматически определяет нужный графический API, устанавливает необходимые DLL-файлы и ReShade, а также позволяет восстановить оригинальные файлы игры.

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Влияние на производительность

В то же время использование технологии может существенно снизить производительность. По данным Engadget, ранние сторонние инструменты с включенным нейронным рендерингом вызывали падение частоты кадров на 30–60%. После обновления NBA 2K27 снижение производительности в разрешении 1440p составило примерно 25%.

Автор Engadget, тестировавший технологию на NVIDIA RTX 5090, сообщил о росте производительности в Control после обновления бета-драйвера NVIDIA: примерно с 80 до почти 100 кадров в секунду в 4K и на максимальных настройках с DLSS 5. В ремастере Metal Gear Solid 4 средняя частота кадров, по его словам, выросла с менее чем 55 до около 70 кадров в секунду. Без DLSS 5 в обеих играх показатель превышал 120 кадров в секунду.

Моды DLSS 5 могут быть несовместимы с играми, в которых используется античит. В частности, автору не удалось запустить GTA V: Enhanced Edition с модификацией из-за обязательного BattlEye.

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