NVIDIA dodała technologię DLSS 5 do platformy RTX Remix, przeznaczonej do odświeżania klasycznych gier nowoczesną grafiką. Narzędzie jest dostępne bezpłatnie od początku 2024 roku i pozwala moderom dodawać do starszych gier śledzenie promieni oraz tekstury ze skalowaniem AI. Poinformował o tym Engadget.

Renderowanie neuronowe dla starszych gier

DLSS 5 wykorzystuje renderowanie neuronowe, które, według opisu publikacji, szczególnie wyraźnie zmienia oświetlenie postaci. Technologię dodano również do RTX Spark — systemu na chipie NVIDIA. Oficjalne wsparcie dla DLSS 5 w Hogwarts Legacy zaplanowano na 5 listopada.

DLSS 5 można zastosować w innych grach także za pośrednictwem zewnętrznych aplikacji DLSS 5 Manager i DLSS 5 Swapper. Działają one z projektami opartymi na Vulkanie oraz DirectX 9, 10, 11 i 12. Według Engadget DLSS 5 Swapper automatycznie wykrywa wymagane API graficzne, instaluje niezbędne pliki DLL i ReShade, a także umożliwia przywrócenie oryginalnych plików gry.

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Wpływ na wydajność

Jednocześnie korzystanie z technologii może znacząco obniżyć wydajność. Według Engadget wczesne narzędzia zewnętrzne z włączonym renderowaniem neuronowym powodowały spadek liczby klatek na sekundę o 30–60%. Po aktualizacji NBA 2K27 spadek wydajności w rozdzielczości 1440p wyniósł około 25%.

Autor Engadget, który testował technologię na NVIDIA RTX 5090, poinformował o wzroście wydajności w Control po aktualizacji beta-sterownika NVIDIA: z około 80 do niemal 100 klatek na sekundę w 4K i przy maksymalnych ustawieniach z DLSS 5. W remasterze Metal Gear Solid 4 średnia liczba klatek na sekundę, według jego słów, wzrosła z mniej niż 55 do około 70. Bez DLSS 5 w obu grach wskaźnik przekraczał 120 klatek na sekundę.

Mody DLSS 5 mogą być niezgodne z grami korzystającymi z systemów antycheat. W szczególności autorowi nie udało się uruchomić GTA V: Enhanced Edition z modyfikacją z powodu obowiązkowego BattlEye.

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