DreamHost potwierdził kradzież plików i poczty klientów — TechCrunch

Dostawca usług hostingowych DreamHost potwierdził kradzież plików, wiadomości e-mail i danych uwierzytelniających klientów w wyniku cyberataku, który trwał kilka miesięcy. Jak informuje TechCrunch, firma ujawniła informacje o incydencie po kilkudniowych zakłóceniach w działaniu usług, podczas których zresetowała hasła części użytkowników.

Atak rozpoczął się w sierpniu

W zawiadomieniu o naruszeniu danych złożonym prokuratorowi generalnemu Kalifornii DreamHost podał, że atak rozpoczął się w sierpniu. Według firmy napastnicy uzyskali tokeny sesji — cyfrowe klucze, które utrzymują uwierzytelnienie użytkownika po wprowadzeniu hasła. Skradziony token może umożliwić zalogowanie się do systemu jako użytkownik.

Firma oświadczyła, że napastnicy wykorzystali nieokreśloną lukę w menedżerze plików DreamHost, za pośrednictwem którego klienci przechowują swoje pliki.

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Liczby poszkodowanych nie sprecyzowano

Przedstawiciel DreamHost nie wyjaśnił, dlaczego cyberatak nie został wykryty wcześniej, powołując się na trwające dochodzenie. Nie wskazał też technicznej luki wykorzystanej przez napastników. Firma oświadczyła, że incydent nie jest związany z niedawno wykrytymi lukami w oprogramowaniu internetowym PHP.

Według przedstawiciela DreamHost atak dotknął znacznie mniej niż 10% klientów. Firma nie ujawniła dokładnej liczby. DreamHost podaje, że ma około 400 tys. płacących klientów w swojej sieci.

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