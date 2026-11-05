W Napa w stanie Kalifornia w USA prezes OpenAI Greg Brockman powiedział, że jego zdaniem firma może być gotowa na pierwszą ofertę publiczną w 2027 roku. Poinformował również, że większość przychodów OpenAI pochodzi obecnie ze sprzedaży klientom korporacyjnym.

Wypowiedź na konferencji

Brockman wystąpił 4 listopada na konferencji technologicznej The Wall Street Journal w Napa. Zapytany ze sceny, czy OpenAI będzie gotowe na IPO w przyszłym roku, odpowiedział, że uważa to za prawdopodobne.

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Według Channel NewsAsia, które opublikowało materiał Reutersa, OpenAI zwiększa sprzedaż dla biznesu, konkurując z Anthropic. Firma promuje również swojego agenta Codex.

Pozyskiwanie finansowania

W materiale zaznaczono, że Anthropic może przeprowadzić IPO do końca roku. OpenAI z San Francisco, według Reutersa, zintensyfikowało pozyskiwanie finansowania, dążąc do wykorzystania niedawnego wzrostu po odroczeniu planów wejścia na giełdę.

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