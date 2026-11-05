Rosyjski wojskowy satelita państwa-agresora Cosmos 2612 w połowie października niebezpiecznie zbliżył się na niskiej orbicie okołoziemskiej do komercyjnego satelity X36 fińskiej firmy ICEYE. Według specjalisty ds. przestrzeni wojskowej zbliżenie to mogło być ćwiczeniem ataku — informuje The Japan Times.

Niebezpieczne zbliżenie

Po incydencie zastępca sekretarza stanu USA Thomas DiNanno napisał w serwisie społecznościowym X, że Cosmos 2612 celowo wykonywał niebezpieczne manewry w pobliżu komercyjnego satelity. Według niego takie zachowanie odpowiada operacjom z wykorzystaniem broni orbitalnej.

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Trzech specjalistów ds. kosmosu uznało ten przypadek za jedno z najbliższych znanych zbliżeń rosyjskiego wojskowego statku kosmicznego z komercyjnym satelitą na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Satelita ICEYE

X36 należy do fińskiej firmy ICEYE i zapewnia zdjęcia radarowe zachodnim rządom oraz wojskom, w tym Ukrainie. Dwa rosyjskie aparaty związane z Cosmos 2612 poruszają się obecnie w kierunku innego zachodniego satelity.

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