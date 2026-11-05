Microsoft odrzucił opcję, która umożliwiałaby ponad dwukrotne zwiększenie wartości obowiązującego kontraktu z brytyjską firmą Nscale na wynajem mocy obliczeniowych w ośrodku danych w Teksasie w USA.

Czego dotyczy decyzja

Financial Times podał, że Microsoft zrezygnował ze skorzystania z tej opcji, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Według publikacji realizacja opcji umożliwiłaby ponad dwukrotne zwiększenie wartości istniejącego kontraktu.

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Umowa, o której mowa, przewiduje wynajem przez Microsoft mocy obliczeniowych w centrum danych w Teksasie. W publikacji Nscale została nazwana brytyjską firmą. Warunki finansowe kontraktu oraz wolumen wynajmowanych mocy nie zostały ujawnione.

Weryfikacja informacji

O doniesieniu FT 5 listopada napisał Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa. Agencja zaznaczyła, że nie mogła od razu niezależnie zweryfikować informacji Financial Times. W krótkiej publikacji nie podano innych szczegółów dotyczących decyzji Microsoftu.

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