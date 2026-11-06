Na Uniwersytecie w Cambridge opracowano uniwersalną szczepionkę przeciwko ptasiej grypie

Naukowcy z Laboratorium Wirusowych Chorób Odzwierzęcych Uniwersytetu w Cambridge pod kierownictwem Jonathana Gini stworzyli uniwersalną szczepionkę przeciwko ptasiej grypie przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji.

Preparat ten jest w stanie wywołać odpowiedź immunologiczną przeciwko kilku istniejącym i przyszłym zmutowanym szczepom wirusa RNA poprzez optymalizację pięciu syntetycznych antygenów w oparciu o globalne dane genetyczne.

Podczas badań na myszach i fretkach nowa szczepionka zapewniła zwierzętom pełną ochronę przed szeregiem genetycznie odmiennych wariantów wirusa, podczas gdy standardowe szczepionki jednoszczepowe zapewniły przeżywalność jedynie na poziomie 50 procent. Kolejnym etapem prac będzie przeprowadzenie badań klinicznych z udziałem ludzi.

Źródło: Euronews.

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