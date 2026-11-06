В Кембриджском университете разработали универсальную вакцину против птичьего гриппа

Исследователи из Лаборатории вирусных зоонозов Кембриджского университета под руководством Джонатана Гини создали универсальную вакцину против птичьего гриппа с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Препарат способен формировать иммунный ответ против нескольких существующих и будущих мутировавших штаммов РНК-вируса, оптимизируя пять синтетических антигенов на основе глобальных генетических данных.

В ходе испытаний на мышах и хорьках новая вакцина продемонстрировала полную защиту животных от ряда генетически различных вариантов вируса, тогда как стандартные одноштаммовые вакцины обеспечили выживаемость лишь на уровне 50 процентов. Следующим этапом разработки станет проведение клинических исследований с участием людей.

Источник: Euronews.

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