Южнокорейский стартап приостановил испытания ИИ-системы Barbara в Украине из-за разногласий

Южнокорейская компания Newtype Industries объявила о прекращении испытаний своей системы искусственного интеллекта Barbara в Украине. Руководство стартапа утверждает, что украинская сторона прекратила сотрудничество после получения соответствующего распоряжения от высшего руководства.

Систему Barbara тестировали совместно с двумя украинскими воинскими подразделениями. Она предназначена для преобразования голосовых сообщений военнослужащих в структурированные данные, которые могут использовать офицеры управления огнем.

Кроме того, искусственный интеллект помогает выявлять возможные ошибки в координатах и проверять, не расположены ли определенные цели в гражданских районах. При этом окончательное решение о применении оружия остается за человеком.

По словам руководителя Newtype Industries Джо Чо, в середине октября представитель украинской стороны сообщил ему о распоряжении «сверху» прекратить всю работу над проектом.

После этого, утверждает Чо, компания потеряла связь с украинскими военными и местными партнерами.

Изначально разработчики планировали завершить испытания к концу 2026 года. Однако теперь полевые испытания, сбор отзывов военнослужащих и переговоры о внедрении системы были отменены или отложены на неопределенный срок.

Джо Чо предполагает, что прекращение сотрудничества может быть связано с дипломатическими разногласиями между Украиной и Южной Кореей. Речь идет о ситуации вокруг передачи Сеулу двух северокорейских военнопленных.

В то же время официального подтверждения того, что именно дипломатический конфликт стал причиной приостановки испытаний, нет.

Министерство иностранных дел Украины отказалось комментировать ситуацию, пояснив, что не комментирует частные инициативы.

Об этом сообщает The Diplomat.

Ранее Министерство иностранных дел Украины опровергло сообщения о возможном разрыве дипломатических отношений с Южной Кореей. В ведомстве призвали внимательно анализировать реальные высказывания главы МИД страны Чо Хёна и не делать преждевременных выводов.

Напомним, Южная Корея выведет из Украины еще часть сотрудников своего посольства.

До этого послу Южной Кореи в Украине Пак Кичану приказали вернуться на родину.

Украина готова вернуться к конструктивному диалогу с Южной Кореей после решения Сеула отозвать своего посла из Киева.

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