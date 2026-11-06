一家韩国初创公司因意见分歧，暂停了在乌克兰对人工智能系统“芭芭拉”的测试

韩国公司Newtype Industries宣布停止在乌克兰对其人工智能系统“芭芭拉”（Barbara）的测试。该初创企业管理层称，乌克兰方面在收到高层领导的相关指示后终止了合作。

“芭芭拉”系统曾与两支乌克兰军事部队共同进行测试。该系统旨在将军人发出的语音信息转换为结构化数据，供火力指挥官使用。

此外，该人工智能系统还能帮助发现坐标中的潜在错误，并核查指定目标是否位于平民区。但最终是否使用武器的决定权仍掌握在人类手中。

据Newtype Industries负责人乔·赵（Joe Cho）称，10月中旬，乌克兰方面的一名代表通知他，接到“上级”指令，要求停止该项目的一切工作。

乔称，此后该公司便与乌克兰军方及当地合作伙伴失去了联系。

最初，开发人员计划在2026年底前完成测试。然而，如今的实地测试、收集军人反馈以及关于系统部署的谈判均已被取消或无限期推迟。

乔·赵推测，合作中断可能与乌克兰和韩国之间存在的外交分歧有关。这涉及将两名朝鲜战俘移交给首尔一事。

不过，目前尚无官方证实此次测试暂停正是由外交冲突所致。

乌克兰外交部拒绝就此事置评，并解释称不评论私人倡议。

《外交家》杂志报道了这一消息。

此前，乌克兰外交部曾驳斥了关于可能与韩国断绝外交关系的报道。该部呼吁仔细分析韩国外长赵贤的实际言论，不要妄下结论。

需要指出的是，韩国将从乌克兰撤回其大使馆的另一批工作人员。

在此之前，韩国驻乌克兰大使朴基灿已被下令返回祖国。

在首尔决定召回驻基辅大使后，乌克兰准备与韩国恢复建设性对话。

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