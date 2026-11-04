DreamHost подтвердил кражу файлов и почты клиентов — TechCrunch

Хостинг-провайдер DreamHost подтвердил кражу файлов, электронных писем и учетных данных клиентов в результате кибератаки, продолжавшейся несколько месяцев. Как сообщает TechCrunch, компания раскрыла информацию об инциденте после нескольких дней сбоев в работе сервисов, в ходе которых сбросила пароли части пользователей.

Атака началась в августе

В уведомлении об утечке данных, поданном генеральному прокурору Калифорнии, DreamHost заявила, что атака началась в августе. По данным компании, злоумышленники получили токены сессий — цифровые ключи, которые поддерживают авторизацию пользователя после ввода пароля. Украденный токен может позволить войти в систему от имени пользователя.

Компания заявила, что злоумышленники воспользовались неуказанной уязвимостью в файловом менеджере DreamHost, через который клиенты хранят свои файлы.

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Количество пострадавших не уточнили

Представитель DreamHost не объяснил, почему кибератаку не обнаружили раньше, сославшись на продолжающееся расследование. Он также не назвал техническую уязвимость, которой воспользовались злоумышленники. В компании заявили, что инцидент не связан с недавно выявленными уязвимостями в веб-программном обеспечении PHP.

По словам представителя DreamHost, атака затронула существенно менее 10% клиентов. Точное количество компания не раскрыла. DreamHost заявляет, что имеет около 400 тысяч платных клиентов в своей сети.

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