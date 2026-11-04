Chińska firma technologiczna Tencent zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji Hy4 z zabezpieczeniami mającymi ograniczyć ryzyko wykorzystania go do cyberataków i potencjalnie szkodliwych badań biologicznych. Informuje o tym Anadolu Agency.

Ograniczenia dotyczące zadań cybernetycznych

Tencent oświadczył, że Hy4 szkolono na danych z zakresu cyberbezpieczeństwa, skupionych na zadaniach obronnych. W szczególności model otrzymywał materiały służące wykrywaniu i usuwaniu luk w oprogramowaniu, natomiast dane dotyczące ofensywnego wykorzystywania luk zostały wykluczone.

Według firmy wewnętrzne zespoły badawcze przeprowadziły ocenę bezpieczeństwa modelu i nie wykryły istotnych problemów dotyczących jego zdolności do ułatwiania cyberataków w badanych obszarach.

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Możliwości modelu

Tencent poinformował również, że Hy4 ma gruntowną wiedzę z biologii, jednak jego zdolność do projektowania otwartych eksperymentów jest bardziej ograniczona niż w przypadku niektórych najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.

Model może analizować obrazy, interpretować złożone wykresy, pisać kod programistyczny i wykonywać zadania za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji. Hy4 jest już dostępny w kilku chmurowych i biurowych aplikacjach Tencent. Firma planuje w najbliższych dniach opublikować wagi modelu oraz dokumentację techniczną.

Hy4 stał się kolejnym rozwiązaniem w portfolio produktów AI Tencent po wydaniu poprzedniej wersji w sierpniu. Firma poinformowała o poprawie wydajności modelu w analizie finansowej, badaniach naukowych i tworzeniu oprogramowania.

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