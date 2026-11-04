Китайская технологическая компания Tencent представила новую модель искусственного интеллекта Hy4 с защитными механизмами, призванными снизить риск ее использования для кибератак и потенциально вредоносных биологических исследований. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Ограничения для киберзадач

В Tencent заявили, что Hy4 обучали на данных по кибербезопасности, ориентированных на защитные задачи. В частности, модель получала материалы для выявления и устранения уязвимостей программного обеспечения, тогда как данные о наступательной эксплуатации уязвимостей были исключены.

По данным компании, внутренние исследовательские команды провели оценку безопасности модели и не выявили существенных проблем относительно ее способности содействовать кибератакам в протестированных направлениях.

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Возможности модели

Tencent также сообщила, что Hy4 обладает глубокими знаниями в области биологии, однако ее способность разрабатывать открытые эксперименты более ограничена, чем у некоторых наиболее передовых моделей искусственного интеллекта.

Модель может анализировать изображения, интерпретировать сложные графики, писать программный код и выполнять задачи через программные интерфейсы. Hy4 уже доступна в нескольких облачных и рабочих приложениях Tencent. Компания планирует в ближайшие дни опубликовать веса модели и техническую документацию.

Hy4 стала следующей разработкой в портфеле ИИ-продуктов Tencent после выпуска предыдущей версии в августе. Компания заявила об улучшении производительности модели в финансовом анализе, научных исследованиях и разработке программного обеспечения.

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