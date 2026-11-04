Tencent представила ШІ-модель Hy4 із запобіжниками від кіберзловживань — Anadolu Agency

Китайська технологічна компанія Tencent представила нову модель штучного інтелекту Hy4 із запобіжниками, покликаними зменшити ризик її використання для кібератак і потенційно шкідливих біологічних досліджень. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Обмеження для кіберзавдань

У Tencent заявили, що Hy4 навчали на даних із кібербезпеки, зосереджених на захисних завданнях. Зокрема, модель отримувала матеріали для виявлення та виправлення вразливостей програмного забезпечення, тоді як дані про наступальну експлуатацію вразливостей виключили.

За даними компанії, внутрішні дослідницькі команди провели оцінювання безпеки моделі й не виявили суттєвих проблем щодо її здатності сприяти кібератакам у протестованих напрямах.

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Можливості моделі

Tencent також повідомила, що Hy4 має ґрунтовні знання з біології, проте її здатність розробляти відкриті експерименти є обмеженішою, ніж у деяких найсучасніших моделей штучного інтелекту.

Модель може аналізувати зображення, інтерпретувати складні графіки, писати програмний код і виконувати завдання через програмні інтерфейси. Hy4 вже доступна в кількох хмарних і робочих застосунках Tencent. Компанія планує найближчими днями оприлюднити ваги моделі та технічну документацію.

Hy4 стала наступною розробкою в портфелі ШІ-продуктів Tencent після випуску попередньої версії у серпні. Компанія заявила про поліпшення продуктивності моделі у фінансовому аналізі, наукових дослідженнях і розробці програмного забезпечення.

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