Macronix планує згорнути ROM-бізнес, важливий для картриджів Switch — Engadget
Тайванський виробник напівпровідників і пам’яті Macronix планує поетапно згорнути виробництво ROM, яке використовується для фізичних картриджів Nintendo Switch. Про це з посиланням на Taipei Times повідомляє Engadget; рішення підтвердив генеральний директор компанії Мінь Ву. Macronix може бути основним постачальником ROM для картриджів Switch.
Показники ROM-напряму
У третьому кварталі 2026 року Macronix отримала рекордний чистий прибуток у 337 млн доларів. Водночас її ROM-бізнес за останній рік скоротився на 39%. Частка цього напряму в продажах компанії знизилася з 26% до 5%.
За словами Мінь Ву, багато нових клієнтів компанії формують попит на NOR-пам’ять для використання в дата-центрах. NOR є різновидом флешпам’яті.
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Вплив на фізичні носії
Macronix не є єдиною компанією, залученою до виробництва фізичних картриджів для Nintendo Switch. Тому її вихід із ROM-напряму не означає автоматичного припинення випуску картриджів, однак може негативно позначитися на довгостроковій життєздатності фізичних носіїв для ігор.
Картриджі Switch 2 використовують NAND-флешпам’ять — сегмент, який Macronix не планує згортати. Цифрові продукти вже становлять 61,5% продажів програмного забезпечення Nintendo. Для PlayStation 5 частка цифрових завантажень сягає приблизно 85%, а на платформах Xbox — 96%.