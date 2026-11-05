Комітет Нового Південного Уельсу не підтримав мораторій на дата-центри — Channel NewsAsia

Парламентський комітет штату Новий Південний Уельс в Австралії не підтримав запровадження мораторію на погодження нових дата-центрів, хоча виявив недоліки у чинній системі оцінювання їхнього впливу на ресурси та інфраструктуру. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Вплив оцінюють окремо

Міжпартійське розслідування дійшло висновку, що штат не має цілісної стратегії для управління наслідками буму дата-центрів для водопостачання, електромереж та іншої інфраструктури. У звіті зазначено, що нинішні правила можуть недооцінювати майбутній попит на електроенергію й обмеження водних ресурсів.

Комітет також попередив, що концентрація дата-центрів в окремих районах здатна посилювати навантаження на інфраструктуру. Згідно зі звітом, чинна система планування переважно розглядає такі об'єкти як окремі проєкти, хоча значна частина їхнього впливу має сукупний характер і позначається на громадах та інших галузях.

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Мораторій вилучили з рекомендацій

Замість зупинення видачі дозволів комітет запропонував розробити комплексну стратегію щодо дата-центрів і поліпшити координацію між учасниками процедури погодження проєктів. У протоколі, доданому до звіту, вказано, що члени Комітету з питань публічної підзвітності та робіт проголосували 6 голосами проти 1 за вилучення рекомендацій про мораторій на рівні штату та країни.

Голова комітету, представниця Партії зелених у верхній палаті парламенту Ебігейл Бойд, була єдиною, хто проголосував за збереження пропозиції про мораторій. У передмові до звіту вона заявила, що стрімке зростання кількості дата-центрів, пов'язане зі штучним інтелектом, загрожує значним споживанням води та енергії.

Напруження довкола нових об'єктів особливо відчутне в Новому Південному Уельсі, столицею якого є Сідней. Там девелопер NextDC та компанія OpenAI, що володіє ChatGPT, очікують схвалення проєкту дата-центру, а жителі одного з передмість уже домоглися відкликання меншого проєкту.

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