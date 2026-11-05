Komitet parlamentarny australijskiego stanu Nowa Południowa Walia nie poparł wprowadzenia moratorium na zatwierdzanie nowych centrów danych, choć wykrył niedociągnięcia w obecnym systemie oceny ich wpływu na zasoby i infrastrukturę. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Wpływ oceniany oddzielnie

Międzypartyjne dochodzenie stwierdziło, że stan nie ma kompleksowej strategii zarządzania skutkami boomu na centra danych dla zaopatrzenia w wodę, sieci elektroenergetycznych i innej infrastruktury. W raporcie wskazano, że obecne przepisy mogą nie doszacowywać przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i ograniczeń zasobów wodnych.

Komitet ostrzegł również, że koncentracja centrów danych w poszczególnych obszarach może zwiększać obciążenie infrastruktury. Według raportu obecny system planowania rozpatruje przede wszystkim takie obiekty jako odrębne projekty, choć znaczna część ich wpływu ma charakter skumulowany i oddziałuje na społeczności oraz inne sektory.

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Moratorium usunięto z rekomendacji

Zamiast wstrzymania wydawania pozwoleń komitet zaproponował opracowanie kompleksowej strategii dotyczącej centrów danych oraz poprawę koordynacji między uczestnikami procedury zatwierdzania projektów. W protokole dołączonym do raportu wskazano, że członkowie Komitetu ds. Odpowiedzialności Publicznej i Robót zagłosowali stosunkiem 6 do 1 za usunięciem rekomendacji dotyczących moratorium na poziomie stanowym i krajowym.

Przewodnicząca komitetu, Abigail Boyd, przedstawicielka Partii Zielonych w izbie wyższej parlamentu, była jedyną osobą, która głosowała za zachowaniem propozycji moratorium. We wstępie do raportu stwierdziła, że gwałtowny wzrost liczby centrów danych związany ze sztuczną inteligencją grozi znaczącym zużyciem wody i energii.

Napięcia wokół nowych obiektów są szczególnie odczuwalne w Nowej Południowej Walii, której stolicą jest Sydney. Tam deweloper NextDC oraz OpenAI, firma będąca właścicielem ChatGPT, oczekują na zatwierdzenie projektu centrum danych, a mieszkańcy jednego z przedmieść doprowadzili już do wycofania mniejszego projektu.

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