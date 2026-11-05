澳大利亚新南威尔士州议会委员会不支持对新数据中心审批实施暂停措施，尽管其发现现行系统在评估数据中心对资源和基础设施影响方面存在不足。据Channel NewsAsia报道。

影响被单独评估

跨党派调查得出结论称，该州没有一项完整战略来管理数据中心热潮对供水、电网及其他基础设施造成的影响。报告指出，现行规则可能低估未来的电力需求和水资源限制。

委员会还警告称，数据中心集中在特定地区可能加重基础设施负担。报告称，现行规划体系主要将此类设施视为独立项目，尽管其影响很大一部分具有累积性，并会波及社区和其他行业。

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暂停措施被从建议中删除

委员会没有提议停止发放许可，而是建议制定一项有关数据中心的综合战略，并改善项目审批程序参与方之间的协调。随报告附上的会议记录指出，公共问责与工程委员会成员以6票对1票赞成删除在州和国家层面实施暂停措施的建议。

委员会主席、议会上院绿党代表阿比盖尔·博伊德是唯一投票支持保留暂停措施提议的人。她在报告前言中表示，与人工智能相关的数据中心数量迅速增长，可能导致大量消耗水和能源。

围绕新设施的紧张局势在首府为悉尼的新南威尔士州尤为明显。当地开发商NextDC和拥有ChatGPT的公司OpenAI正在等待数据中心项目获批，而一个郊区的居民已成功促成一个较小项目被撤回。

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