韩国进出口银行将向坦桑尼亚提供1.7亿美元贷款，用于建设人工智能教育中心。据《韩国先驱报》报道，该贷款协议在达累斯萨拉姆由该银行高级执行副行长李东勋和坦桑尼亚财政部副部长纳图·E·姆万巴签署。

EDCF首个人工智能项目

这是首个通过韩国经济发展合作基金资助的人工智能项目。该项目也将成为K-AI Package倡议下的首个项目。该倡议将发展融资与韩国人工智能技术相结合，以支持发展中国家，并为韩国企业在海外创造机会。

该中心计划建在一块面积为3.5万平方米的土地上。中心将开设四个教育项目：人工智能、机器人技术、数据分析和物联网。培训的主要方向将是培养实体人工智能专家。

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人工智能实验室和产业集群

该中心计划配备人工智能实验室和现代化教学设施。韩国技术和教育系统将用于教学、知识评估和教师培训。教育项目还将包括用于共享课程和管理学习的云平台。

坦桑尼亚政府计划在附近建设一座大型人工智能数据中心，并创建人工智能产业集群，以吸引科技公司。李东勋表示，该项目应成为在非洲推广韩国人工智能技术的第一步。

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