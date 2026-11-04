Tajwański producent półprzewodników i pamięci Macronix planuje stopniowo wygasić produkcję ROM wykorzystywanej w fizycznych kartridżach Nintendo Switch. Jak informuje Engadget, powołując się na Taipei Times, decyzję potwierdził dyrektor generalny firmy Ming Wu. Macronix może być głównym dostawcą ROM dla kartridży Switch.

Wyniki segmentu ROM

W trzecim kwartale 2026 roku Macronix osiągnął rekordowy zysk netto w wysokości 337 mln dolarów. Jednocześnie jego biznes ROM skurczył się w ciągu ostatniego roku o 39%. Udział tego segmentu w sprzedaży firmy spadł z 26% do 5%.

Według Minga Wu wielu nowych klientów firmy generuje popyt na pamięć NOR do wykorzystania w centrach danych. NOR jest rodzajem pamięci flash.

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Wpływ na nośniki fizyczne

Macronix nie jest jedyną firmą zaangażowaną w produkcję fizycznych kartridży dla Nintendo Switch. Dlatego wyjście firmy z segmentu ROM nie oznacza automatycznego zakończenia produkcji kartridży, jednak może negatywnie wpłynąć na długoterminową rentowność fizycznych nośników gier.

Kartridże Switch 2 wykorzystują pamięć flash NAND — segment, którego Macronix nie planuje wygaszać. Produkty cyfrowe stanowią już 61,5% sprzedaży oprogramowania Nintendo. W przypadku PlayStation 5 udział pobrań cyfrowych sięga około 85%, a na platformach Xbox — 96%.

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