Президент США Дональд Трамп 3 ноября опубликовал декларацию, в которой назвал космос пространством, открытым для исследования всем человечеством, и заявил о праве граждан США развивать и заселять Солнечную систему в соответствии с американскими законами.

Декларация о свободе в космосе

Документ под названием «Американская декларация свободы в космосе» характеризует космическое пространство как сферу деятельности всех людей и утверждает, что Соединенные Штаты возглавят расширение человечества в космосе. Как сообщает Space.com, в декларации говорится о стремлении США исследовать, развивать, использовать и заселять новые космические рубежи.

Трамп также упомянул американский дух освоения новых рубежей, высадку астронавтов Apollo 11 на Луну и исследование Марса роботизированными аппаратами. В документе отмечается, что коммерческий космический сектор должен помочь обеспечить американское превосходство в космосе на вечные времена.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Планы программы Artemis

Декларация повторяет цели администрации относительно программы NASA Artemis: вернуть американских астронавтов на Луну к 2028 году, а затем отправить людей на Марс. В то же время она не предусматривает новых программ NASA, дополнительного финансирования или указаний федеральным ведомствам.

В документе также упоминается миссия Artemis II, которая в апреле совершила 10-дневный полет четырех астронавтов вокруг Луны и установила рекорд наибольшего расстояния людей от Земли. Artemis III запланирована на лето 2027 года: миссия должна проверить операции сближения и стыковки корабля Orion с двумя коммерческими лунными посадочными модулями на низкой околоземной орбите. Artemis IV, первую посадочную миссию программы, планируют на 2028 год, а начальные элементы постоянного лунного форпоста — к 2030 году.

Читай нас в