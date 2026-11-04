NVIDIA 已将 DLSS 5 技术加入 RTX Remix 平台，该平台旨在通过现代图形技术升级经典游戏。该工具自 2024 年初起免费提供，可让模组制作者为旧游戏添加光线追踪和采用 AI 缩放的纹理。Engadget对此进行了报道。

面向旧游戏的神经渲染

DLSS 5 使用神经渲染，据该媒体描述，这项技术对角色照明的改变尤为明显。该技术还被加入 NVIDIA 的片上系统 RTX Spark。Hogwarts Legacy 对 DLSS 5 的官方支持计划于 11 月 5 日推出。

DLSS 5 也可通过第三方应用程序 DLSS 5 Manager 和 DLSS 5 Swapper 应用于其他游戏。它们支持基于 Vulkan 以及 DirectX 9、10、11 和 12 的项目。根据 Engadget 的说法，DLSS 5 Swapper 会自动识别所需的图形 API，安装必要的 DLL 文件和 ReShade，并允许恢复游戏原始文件。

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对性能的影响

与此同时，使用该技术可能会显著降低性能。Engadget 表示，启用神经渲染的早期第三方工具曾导致帧率下降 30%至60%。在 NBA 2K27 更新后，1440p 分辨率下的性能下降约为 25%。

测试该技术的 Engadget 作者使用 NVIDIA RTX 5090 后表示，在更新 NVIDIA 测试版驱动程序后，Control 的性能有所提升：在 4K、最高设置并启用 DLSS 5 的情况下，帧率从约 80 帧/秒提高至接近 100 帧/秒。他说，在 Metal Gear Solid 4 重制版中，平均帧率从不足 55 帧/秒提高到约 70 帧/秒。在未使用 DLSS 5 的情况下，两款游戏的帧率均超过 120 帧/秒。

DLSS 5 模组可能与使用反作弊系统的游戏不兼容。尤其是，由于必须使用 BattlEye，该作者未能通过该修改运行 GTA V: Enhanced Edition。

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