Orbiter ExoMars Trace Gas Orbiter wykrył chlorowodór w niższych warstwach atmosfery Marsa nad systemem szczelin w rejonie Alba Mons — największego pod względem powierzchni wulkanu Czerwonej Planety. Badacze za najbardziej prawdopodobne źródło gazu uznają emisje wulkaniczne związane z procesami magmowymi pod powierzchnią, informuje RMF24.

Gaz nad systemem szczelin

Wyniki obserwacji opublikowano w czasopiśmie Science Advances. Na Ziemi chlorowodór często jest składnikiem gazów wulkanicznych. Jego obecność w niskiej atmosferze Marsa nad Alba Mons może wskazywać na uwalnianie gazów z magmy znajdującej się pod powierzchnią planety.

Współautor badania, profesor Daniel Mège z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu w Bernie, nazwał emisje wulkaniczne najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem wykrycia chlorowodoru. Według jego oceny może to oznaczać, że wulkany w tej części Marsa nie wygasły całkowicie, lecz znajdują się w stanie uśpienia.

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Sezonowa zmiana stężenia

Obserwacje wykazały, że stężenie chlorowodoru co roku wzrasta na początku lata na północnych zboczach Alba Mons. Badacze przypuszczają, że w innych porach roku szczeliny mogą być blokowane przez lód, a ocieplenie umożliwia gazom nagromadzonym pod powierzchnią przedostanie się do atmosfery.

Dane nie potwierdzają erupcji wulkanu, jednak wskazują na możliwe współczesne procesy magmowe we wnętrzu Marsa. Wcześniej na możliwość trwania procesów geologicznych wskazywały również marsotrzęsienia zarejestrowane przez lądownik NASA InSight. Jeśli pod powierzchnią znajdują się ciepło magmy i zasoby wody, potencjalnie mogą tam powstawać systemy hydrotermalne — środowiska, które na Ziemi wiąże się z pojawieniem się wczesnych form życia.

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