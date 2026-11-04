ExoMars痕量气体轨道器在火星低层大气中、位于阿尔巴山地区裂缝系统上空发现了氯化氢。阿尔巴山是这颗红色星球上面积最大的火山。研究人员认为，这种气体最可能的来源是与地下岩浆过程有关的火山排放，RMF24报道。

裂缝系统上空的气体

观测结果发表于《科学进展》期刊。在地球上，氯化氢通常是火山气体的组成部分。它在阿尔巴山上空火星低层大气中的存在，可能表明位于行星地表之下的岩浆释放出气体。

该研究的共同作者、波兰科学院空间研究中心和伯尔尼大学的丹尼尔·梅热教授称，火山排放是发现氯化氢最可能的解释。据他评估，这可能意味着火星这一地区的火山并未完全熄灭，而是处于休眠状态。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

浓度的季节性变化

观测显示，阿尔巴山北坡的氯化氢浓度每年都会在初夏升高。研究人员推测，在其他季节，裂缝可能会被冰层封住，而升温使积聚在地下的气体能够进入大气。

这些数据并未证实火山喷发，但表明火星内部可能存在当代岩浆活动。此前，NASA洞察号着陆器记录到的火星地震也指向地质过程可能仍在持续。如果地下存在岩浆热量和水储量，那里就可能形成热液系统——在地球上，这类环境与早期生命形式的出现有关。

关注我们在