美国空军拟开发用于防护设施的3D打印机——Defense News

美国空军计划开发移动式3D打印机，用于在军事基地快速建造防护设施。该倡议将在小企业创新研究计划框架内实施，申请将受理至2027年1月，Defense News报道。

防御导弹和无人机

美国空军在申请文件中承认，数十年来，军人经常被安置在帐篷、拖车和具有平坦墙壁的建筑中，这些设施并非为应对现代空中威胁而设计。根据美国国防部监察长办公室9月的一份报告，伊朗的袭击损坏了中东八个国家数百座美国军事建筑。

美国空军认为，现有的混凝土打印技术尚未完全解决保护设施免受导弹和无人机打击的问题。这涉及结合适用于野外条件的材料、面向操作人员的程序，以及能够减轻冲击波和碎片影响的结构几何设计。

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对移动技术的要求

该项目 предусматривает根据强度、附着力以及使用当地可获得组件的可能性，对类水泥材料进行评估。还计划开发比传统平墙结构更具韧性的设施形态：减少冲击波反射，限制压力增强，中断碎片飞行轨迹，并更好地保护内部人员。

最终目标是一种移动式打印机，经过最低限度培训的军人能够在复杂野外条件下部署和操作。美国空军还在考虑将该技术用于关键基础设施和人道主义援助的民用领域，尽管其商业化应用将需要获得批准，包括与建筑规范有关的批准。

既往经验

美国空军已于2023年在重建佛罗里达州遭飓风损坏的廷德尔空军基地期间使用了3D打印技术。此外，马里兰州国民警卫队的一个工程中队正在开发自己的移动式混凝土打印机。

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