В США Военно-воздушные силы намерены разработать мобильные 3D-принтеры для быстрого возведения защитных сооружений на военных базах. Инициатива реализуется в рамках программы Small Business Innovation Research, заявки на которую будут принимать до января 2027 года, сообщает Defense News.

Защита от ракет и дронов

В заявке ВВС признали, что на протяжении десятилетий военнослужащих часто размещали в палатках, трейлерах и сооружениях с плоскими стенами, которые не проектировались для современных воздушных угроз. Согласно сентябрьскому отчету Управления генерального инспектора Министерства обороны США, иранские атаки повредили сотни американских военных зданий в восьми странах Ближнего Востока.

ВВС считают, что существующие технологии печати бетоном еще не в полной мере решают задачу защиты сооружений от ударов ракет и беспилотников. Речь идет о сочетании пригодных для полевых условий материалов, процедур для операторов и геометрии конструкций, которая уменьшает воздействие взрывной волны и осколков.

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Требования к мобильной технологии

Проект предусматривает оценку цементоподобных материалов по прочности, адгезии и возможности использовать локально доступные компоненты. Также планируется разрабатывать формы сооружений, которые должны быть более устойчивыми, чем традиционные конструкции с плоскими стенами: уменьшать отражение взрывной волны, ограничивать усиление давления, прерывать траектории осколков и лучше защищать людей внутри.

Конечной целью является мобильный принтер, который военные с минимальной подготовкой смогут развернуть и эксплуатировать в сложных полевых условиях. ВВС также рассматривают гражданское применение технологии для критической инфраструктуры и гуманитарной помощи, хотя ее коммерческое внедрение потребует согласований, в том числе относительно строительных норм.

Предыдущий опыт

ВВС США уже применяли 3D-печать при восстановлении авиабазы Тиндалл во Флориде, поврежденной ураганом, в 2023 году. Отдельно инженерная эскадрилья Национальной гвардии штата Мэриленд разрабатывает собственный мобильный принтер для печати бетоном.

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