Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter обнаружил хлороводород в нижних слоях атмосферы Марса над системой трещин в районе Альба-Монс — крупнейшего по площади вулкана Красной планеты. Наиболее вероятным источником газа исследователи считают вулканические выбросы, связанные с магматическими процессами под поверхностью, сообщает RMF24.

Газ над системой трещин

Результаты наблюдений опубликовали в журнале Science Advances. На Земле хлороводород часто входит в состав вулканических газов. Его присутствие в нижней атмосфере Марса над Альба-Монс может указывать на высвобождение газов из магмы, находящейся под поверхностью планеты.

Соавтор исследования, профессор Даниэль Меж из Центра космических исследований Польской академии наук и Бернского университета, назвал вулканические выбросы наиболее вероятным объяснением обнаружения хлороводорода. По его оценке, это может означать, что вулканы в этой части Марса не угасли окончательно, а находятся в состоянии покоя.

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Сезонное изменение концентрации

Наблюдения показали, что концентрация хлороводорода ежегодно возрастает в начале лета на северных склонах Альба-Монс. Исследователи предполагают, что в другое время года трещины могут перекрываться льдом, а потепление позволяет газам, накопившимся под поверхностью, попадать в атмосферу.

Данные не подтверждают извержение вулкана, однако свидетельствуют о возможных современных магматических процессах в недрах Марса. Ранее на возможность продолжения геологических процессов также указывали марсотрясения, зарегистрированные посадочным модулем NASA InSight. Если под поверхностью имеются тепло магмы и запасы воды, там потенциально могут формироваться гидротермальные системы — среды, которые на Земле связывают с появлением ранних форм жизни.

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