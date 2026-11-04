В Северной Ирландии будут применяться отдельные правила Европейского союза в сфере искусственного интеллекта. Они будут касаться только физических товаров со встроенными системами ИИ, которые размещаются на североирландском рынке. Как сообщает BBC News, это предусмотрено Виндзорским рамочным соглашением, которое сохраняет Северную Ирландию в едином рынке ЕС для товаров.

Ограниченное применение Акта ЕС об ИИ

Правительство Соединенного Королевства заявило, что Акт ЕС об искусственном интеллекте не будет применяться в Северной Ирландии в полном объеме. Его положения будут действовать лишь тогда, когда система ИИ тесно интегрирована в материальный продукт, предназначенный для продажи на местном рынке.

Использование предприятиями онлайн-инструментов или загружаемых программ с ИИ для управления работой, анализа данных или других бизнес-задач не будет подпадать под эти правила. Разработчики таких инструментов также не будут иметь обязательств только из-за их использования в Северной Ирландии, если ИИ не является составной частью физического товара.

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Какие товары охватят требования

Среди примеров продукции, на которую могут распространяться требования ЕС, правительство назвало умную колонку со встроенным голосовым ИИ-помощником и смарт-часы, для которых требуется приложение производителя для мониторинга здоровья на основе ИИ.

Акт ЕС об ИИ был принят в 2024 году, а в 2025 году Европейская комиссия предложила распространить на Северную Ирландию его положения, касающиеся товаров. Закон регулирует ИИ в соответствии с его потенциальной способностью причинить вред обществу: чем выше риск, тем строже требования, а некоторые применения могут запрещаться.

Министр Кабинета Соединенного Королевства Хэмиш Фолконер заявил, что включение этих правил в Виндзорское рамочное соглашение не создаст новой регуляторной границы с остальной частью Соединенного Королевства. По его словам, это должно обеспечить производителям Северной Ирландии определенность в отношении доступа как к рынку ЕС, так и к остальной части рынка Великобритании.

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