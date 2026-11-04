北爱尔兰将适用单独的欧盟人工智能规则——BBC News

北爱尔兰将适用单独的欧盟人工智能规则。这些规则将仅适用于投放北爱尔兰市场的、内置人工智能系统的实体商品。正如BBC News报道，这是《温莎框架协议》所规定的；该协议使北爱尔兰留在欧盟商品单一市场内。

欧盟《人工智能法案》的有限适用

英国政府表示，欧盟《人工智能法案》不会在北爱尔兰全面适用。其条款仅在人工智能系统与拟在当地市场销售的有形产品紧密整合时才会适用。

企业使用在线工具或可下载的人工智能程序来管理工作、分析数据或完成其他商业任务，不会受这些规则约束。这类工具的开发者也不会仅因其工具在北爱尔兰被使用而承担义务，前提是人工智能并非实体商品的组成部分。

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哪些商品将被纳入要求范围

政府列举的可能受欧盟要求约束的产品包括：内置人工智能语音助手的智能音箱，以及需要使用制造商应用程序进行基于人工智能的健康监测的智能手表。

欧盟《人工智能法案》于2024年通过，2025年，欧盟委员会提议将其中涉及商品的条款扩大适用于北爱尔兰。该法律根据人工智能对社会造成伤害的潜在能力对其进行监管：风险越高，要求越严格，部分应用可能被禁止。

英国政府内阁办公室大臣哈米什·福尔科纳表示，将这些规则纳入《温莎框架协议》不会在北爱尔兰与英国其他地区之间形成新的监管边界。他表示，这将为北爱尔兰制造商进入欧盟市场和英国其他地区市场提供确定性。

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