W Irlandii Północnej będą stosowane odrębne zasady Unii Europejskiej dotyczące sztucznej inteligencji. Będą one dotyczyć wyłącznie fizycznych towarów z wbudowanymi systemami AI, które są wprowadzane na rynek Irlandii Północnej. Jak informuje BBC News, przewiduje to ramowa umowa windsorska, która utrzymuje Irlandię Północną w jednolitym rynku UE towarów.

Ograniczone stosowanie unijnego Aktu o sztucznej inteligencji

Rząd Zjednoczonego Królestwa oświadczył, że unijny Akt o sztucznej inteligencji nie będzie obowiązywał w Irlandii Północnej w pełnym zakresie. Jego przepisy będą miały zastosowanie tylko wtedy, gdy system AI jest ściśle zintegrowany z materialnym produktem przeznaczonym do sprzedaży na lokalnym rynku.

Korzystanie przez przedsiębiorstwa z narzędzi internetowych lub programów AI do pobrania do zarządzania pracą, analizy danych lub innych zadań biznesowych nie będzie podlegać tym zasadom. Twórcy takich narzędzi również nie będą mieć obowiązków wyłącznie z powodu ich używania w Irlandii Północnej, jeśli AI nie jest elementem fizycznego towaru.

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Jakie towary obejmą wymagania

Wśród przykładów produktów, które mogą zostać objęte wymogami UE, rząd wymienił inteligentny głośnik z wbudowanym głosowym asystentem AI oraz smartwatch, który wymaga aplikacji producenta do monitorowania zdrowia opartego na AI.

Unijny Akt o sztucznej inteligencji przyjęto w 2024 roku, a w 2025 roku Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie na Irlandię Północną jego przepisów dotyczących towarów. Ustawa reguluje AI zgodnie z jej potencjalną zdolnością do wyrządzenia szkody społeczeństwu: im wyższe ryzyko, tym surowsze wymogi, a niektóre zastosowania mogą być zakazane.

Minister w brytyjskim Gabinecie Hamish Falconer oświadczył, że włączenie tych zasad do ramowej umowy windsorskiej nie stworzy nowej granicy regulacyjnej z resztą Zjednoczonego Królestwa. Jak powiedział, ma to zapewnić producentom z Irlandii Północnej pewność co do dostępu zarówno do rynku UE, jak i pozostałej części rynku brytyjskiego.

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