OpenAI начала развёртывать в ChatGPT возможность создавать анимированные GIF по текстовому запросу или на основе загруженной фотографии. Как сообщает The Verge, функция выходит вместе с новой моделью Images 2.6.

Редактирование скорости и кадров

Пользователи могут изменять скорость воспроизведения анимации, редактировать отдельные кадры и делиться готовой анимацией. Ранее ChatGPT не мог нативно создавать GIF за один шаг.

В примере, опубликованном OpenAI, чат-бот создаёт GIF в ответ на запрос сделать анимацию танцующего кота. Интерфейс также позволяет просматривать результат покадрово и настраивать скорость его воспроизведения.

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Обновление Images 2.6

По словам OpenAI, модель Images 2.6 также должна ускорить генерацию изображений в ChatGPT. Компания заявила, что пользователи еженедельно создают более 4 млрд изображений через ChatGPT и её API. В сентябре OpenAI сообщала о показателе в 3 млрд изображений в неделю.

Images 2.6 развёртывают для всех пользователей ChatGPT и Codex в веб-версии, десктопных и мобильных приложениях. Кроме того, OpenAI запускает в API GPT-Image-2.6 Flare и Sunburst для более быстрой и качественной генерации изображений.

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