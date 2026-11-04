OpenAI rozpoczęło wdrażanie w ChatGPT możliwości tworzenia animowanych GIF-ów na podstawie tekstowego polecenia lub przesłanego zdjęcia. Jak informuje The Verge, funkcja jest udostępniana wraz z nowym modelem Images 2.6.

Edycja szybkości i klatek

Użytkownicy mogą zmieniać szybkość odtwarzania animacji, edytować poszczególne klatki i udostępniać gotową animację. Wcześniej ChatGPT nie mógł natywnie tworzyć GIF-ów w jednym kroku.

W przykładzie opublikowanym przez OpenAI chatbot tworzy GIF w odpowiedzi na prośbę o stworzenie animacji tańczącego kota. Interfejs umożliwia również przeglądanie wyniku klatka po klatce oraz dostosowanie szybkości jego odtwarzania.

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Aktualizacja Images 2.6

Według OpenAI model Images 2.6 ma również przyspieszyć generowanie obrazów w ChatGPT. Firma oświadczyła, że użytkownicy tworzą co tydzień ponad 4 mld obrazów za pośrednictwem ChatGPT i jego API. We wrześniu OpenAI informowało o wyniku 3 mld obrazów tygodniowo.

Images 2.6 jest wdrażany dla wszystkich użytkowników ChatGPT i Codex w wersji internetowej oraz aplikacjach desktopowych i mobilnych. Ponadto OpenAI uruchamia w API GPT-Image-2.6 Flare i Sunburst, aby zapewnić szybsze i wyższej jakości generowanie obrazów.

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