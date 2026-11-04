Bluetooth Special Interest Group (SIG), odpowiedzialna za rozwój standardu łączności bezprzewodowej, formalnie dodała funkcję Bluetooth High Data Throughput (HDT) do specyfikacji Bluetooth Core 7.0. Jest ona opcjonalna i zwiększa maksymalną obsługiwaną przepływność Bluetooth LE z 2 do 7,5 Mb/s, informuje The Verge.

Szybszy transfer danych

Nowa możliwość ma zapewnić strumieniowanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości, a także poprawić efektywność energetyczną i niezawodność połączenia. Głównym zastosowaniem HDT ma być bezprzewodowe audio. Pierwsze urządzenia obsługujące tę funkcję są oczekiwane w 2027 roku.

Wyższa przepustowość ma również umożliwić wdrożenie nowych formatów bezprzewodowego dźwięku, w tym dźwięku przestrzennego i wielokanałowego dźwięku surround, bez stosowania zastrzeżonych formatów bezprzewodowych.

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Zegarki i urządzenia XR

Bluetooth HDT może być przydatny także dla innych typów urządzeń. Inteligentne zegarki będą mogły szybciej synchronizować z telefonem dane dotyczące treningów, zdrowia i aktywności fizycznej. Ponieważ większa ilość informacji będzie przesyłana w krótszym czasie, moduł Bluetooth potencjalnie będzie działał krócej, co może pomóc zachować poziom naładowania baterii.

Funkcja może również rozszerzyć możliwości urządzeń do obliczeń przestrzennych i rozszerzonej rzeczywistości bez łączenia się z Wi-Fi. W przypadku osobistych urządzeń AI HDT ma ułatwić przesyłanie danych do smartfona w celu przetworzenia, co pozwoli uczynić takie gadżety lżejszymi i bardziej kompaktowymi. Szybsze może stać się także aktualizowanie oprogramowania inteligentnych zegarków i akcesoriów do inteligentnego domu.

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