Bluetooth SIG додала HDT до Core 7.0 зі швидкістю до 7,5 Мбіт/с — The Verge

Bluetooth Special Interest Group (SIG), що відповідає за розвиток стандарту бездротового зв’язку, формально додала функцію Bluetooth High Data Throughput (HDT) до специфікації Bluetooth Core 7.0. Вона є необов’язковою та збільшує максимальну підтримувану бітову швидкість Bluetooth LE з 2 до 7,5 Мбіт/с, повідомляє The Verge.

Швидше передавання даних

Нова можливість має забезпечити потокове передавання аудіо високої роздільної здатності, а також покращити енергоефективність і надійність з’єднання. Основним застосуванням HDT має стати бездротове аудіо. Перші пристрої з підтримкою цієї функції очікуються у 2027 році.

Вища пропускна здатність також має дати змогу реалізувати нові формати бездротового звуку, зокрема просторове аудіо та багатоканальний об’ємний звук, без використання пропрієтарних бездротових форматів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Годинники та XR-пристрої

Bluetooth HDT може бути корисним і для інших типів пристроїв. Розумні годинники зможуть швидше синхронізувати з телефоном дані про тренування, здоров’я та фізичну активність. Оскільки більший обсяг інформації передаватиметься за коротший час, Bluetooth-модуль потенційно працюватиме менше, що може допомогти зберегти заряд акумулятора.

Функція також може розширити можливості пристроїв просторових обчислень і розширеної реальності без підключення до Wi-Fi. Для персональних ШІ-пристроїв HDT має полегшити передавання даних на смартфон для обробки, що дозволить робити такі гаджети легшими й компактнішими. Швидшим може стати й оновлення програмного забезпечення розумних годинників та аксесуарів для розумного дому.

Читай нас у