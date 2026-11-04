Bluetooth Special Interest Group (SIG), отвечающая за развитие стандарта беспроводной связи, формально добавила функцию Bluetooth High Data Throughput (HDT) в спецификацию Bluetooth Core 7.0. Она является необязательной и увеличивает максимальную поддерживаемую битовую скорость Bluetooth LE с 2 до 7,5 Мбит/с, сообщает The Verge.

Более быстрая передача данных

Новая возможность должна обеспечить потоковую передачу аудио высокого разрешения, а также повысить энергоэффективность и надежность соединения. Основным применением HDT должно стать беспроводное аудио. Первые устройства с поддержкой этой функции ожидаются в 2027 году.

Более высокая пропускная способность также должна позволить реализовать новые форматы беспроводного звука, в частности пространственное аудио и многоканальный объемный звук, без использования проприетарных беспроводных форматов.

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Часы и XR-устройства

Bluetooth HDT может быть полезен и для других типов устройств. Умные часы смогут быстрее синхронизировать с телефоном данные о тренировках, здоровье и физической активности. Поскольку больший объем информации будет передаваться за более короткое время, Bluetooth-модуль потенциально будет работать меньше, что может помочь сохранить заряд аккумулятора.

Функция также может расширить возможности устройств пространственных вычислений и расширенной реальности без подключения к Wi-Fi. Для персональных ИИ-устройств HDT должна облегчить передачу данных на смартфон для обработки, что позволит сделать такие гаджеты легче и компактнее. Более быстрым также может стать обновление программного обеспечения умных часов и аксессуаров для умного дома.

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