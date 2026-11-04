负责推动无线通信标准发展的蓝牙特别兴趣小组（Bluetooth Special Interest Group，SIG）已正式将 Bluetooth High Data Throughput（HDT）功能纳入 Bluetooth Core 7.0 规范。该功能为可选功能，可将 Bluetooth LE 支持的最高比特率从 2 Mbps 提升至 7.5 Mbps，The Verge 报道。

更快的数据传输

这项新功能旨在支持高分辨率音频流传输，同时提升能效和连接可靠性。HDT 的主要应用预计将是无线音频。首批支持该功能的设备预计将于 2027 年推出。

更高的带宽还应能实现新的无线音频格式，包括空间音频和多声道环绕声，而无需使用专有无线格式。

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手表和 XR 设备

Bluetooth HDT 也可能对其他类型的设备有用。智能手表将能够更快地与手机同步锻炼、健康和身体活动数据。由于更多信息将在更短时间内传输，蓝牙模块可能会缩短工作时间，这或有助于节省电池电量。

该功能还可能在不连接 Wi-Fi 的情况下扩展空间计算和扩展现实设备的能力。对于个人 AI 设备，HDT 应能简化将数据传输至智能手机进行处理的过程，从而使这类设备更轻便、更紧凑。智能手表和智能家居配件的软件更新也可能变得更快。

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