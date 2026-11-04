Firma venture capital Sequoia Capital ogłosiła zamknięcie biura w Londynie, zakończenie działalności akceleratora Arc i programu Scouts, a także połączenie zespołów inwestycji na wczesnym etapie i inwestycji w spółki na etapie wzrostu. Firma poinformowała o tych zmianach w memorandum „The Sequoia of Tomorrow”, pisze TechCrunch.

Sequoia podała, że pozyskała około 10 mld dolarów do nowych funduszy. Planuje również uprościć strukturę partnerstwa, zrezygnować z regularnego poniedziałkowego cyklu spotkań partnerów i działać jako jeden zespół bez podziału na Early i Growth.

Zakończenie programów dla startupów na wczesnym etapie

Program Scouts działał od około 2009 roku: założyciele i operatorzy otrzymywali niewielkie czeki na inwestycje w imieniu Sequoia. Dzięki niemu firma uzyskiwała dostęp do transakcji z młodymi założycielami. Wśród przykładów przytoczonych przez TechCrunch są zapoznanie Sequoia z Uberem przez Jasona Calacanisa oraz ze Stripe przez Sama Altmana.

Akcelerator Arc uruchomiono w marcu 2022 roku dla firm na etapach pre-seed i seed. Program trwał siedem tygodni, a wybrane startupy otrzymywały od 500 tys. do 1 mln dolarów początkowego finansowania. Sequoia wyjaśniła wygaszenie obu programów zamiarem skoncentrowania większych zasobów na mniejszej liczbie osób i obszarów.

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Biuro w Londynie i nowa struktura

Sequoia otworzyła biuro w Londynie w 2020 roku. Po jego zamknięciu część pracowników opuści firmę. W memorandum zaznaczono, że Sequoia nie uważa za konieczne utrzymywania lokalnej obecności w Europie i planuje wspierać europejskich założycieli z bazy w rejonie Zatoki San Francisco.

Europejska partnerka Sequoia Luciana Lixandru poinformowała, że zaproponowano jej przeprowadzkę do San Francisco, jednak odmówiła. Pozostanie partnerką firmy, zachowa miejsca w radach dyrektorów i nadal będzie osobiście inwestować w europejskich założycieli.

Siedmiu partnerów generalnych

Firma podała, że jej właścicielami i liderami jest siedmiu partnerów generalnych: Alfred Lin, Pat Grady, Andrew Reed, Shaun Maguire, Konstantine Buhler, Sonya Huang i David Cahn. Sequoia opisała zmiany jako odejście od około 20-letniego okresu ekspansji, który, w jej ocenie, doprowadził do skomplikowania wewnętrznej hierarchii.

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