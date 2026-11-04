Венчурная компания Sequoia Capital объявила о закрытии офиса в Лондоне, прекращении работы акселератора Arc и программы Scouts, а также об объединении команд ранних инвестиций и инвестиций в компании на стадии роста. Компания сообщила об этих изменениях в меморандуме «The Sequoia of Tomorrow», пишет TechCrunch.

Sequoia заявила, что привлекла около $10 млрд в новые фонды. Она также планирует упростить структуру партнерства, отказаться от регулярного понедельничного цикла встреч партнеров и работать как одна команда без разделения на Early и Growth.

Завершение программ для ранних стартапов

Программа Scouts действовала примерно с 2009 года: основатели и операторы получали небольшие чеки для инвестирования от имени Sequoia. Благодаря ей компания получала доступ к сделкам с молодыми основателями. Среди примеров, приведенных TechCrunch, — знакомство Sequoia с Uber через Джейсона Калаканиса и со Stripe через Сэма Альтмана.

Акселератор Arc запустили в марте 2022 года для компаний на стадиях pre-seed и seed. Программа длилась семь недель, а отобранные стартапы получали от $500 тыс. до $1 млн первоначального финансирования. В Sequoia объяснили сворачивание обеих программ намерением сосредоточить больше ресурсов на меньшем числе людей и направлений.

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Лондонский офис и новая структура

Офис в Лондоне Sequoia открыла в 2020 году. После его закрытия часть сотрудников покинет компанию. В меморандуме указано, что Sequoia не считает необходимым сохранять локальное присутствие в Европе и планирует поддерживать европейских основателей из базы в районе залива Сан-Франциско.

Партнер Sequoia в Европе Лучиана Ликсандру сообщила, что ей предложили переезд в Сан-Франциско, однако она отказалась. Она останется партнером компании, сохранит места в советах директоров и продолжит лично инвестировать в европейских основателей.

Семь генеральных партнеров

Компания сообщила, что ее владельцами и руководителями являются семь генеральных партнеров: Альфред Лин, Пат Грейди, Эндрю Рид, Шон Магуайр, Константин Бюлер, Соня Хуан и Дэвид Кан. Sequoia описала изменения как отход от приблизительно 20-летнего периода расширения, который, по ее оценке, привел к усложнению внутренней иерархии.

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