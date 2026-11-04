Sequoia закриває офіс у Лондоні та програми Arc і Scouts — TechCrunch

Венчурна компанія Sequoia Capital оголосила про закриття офісу в Лондоні, припинення роботи акселератора Arc і програми Scouts, а також про об’єднання команд ранніх інвестицій та інвестицій у компанії на етапі зростання. Компанія повідомила про ці зміни в меморандумі «The Sequoia of Tomorrow», пише TechCrunch.

Sequoia заявила, що залучила близько $10 млрд у нові фонди. Вона також планує спростити структуру партнерства, відмовитися від регулярного понеділкового циклу зустрічей партнерів і працювати як одна команда без поділу на напрями Early та Growth.

Завершення програм для ранніх стартапів

Програма Scouts діяла приблизно з 2009 року: засновники та оператори отримували невеликі чеки для інвестицій від імені Sequoia. Через неї компанія отримувала доступ до угод із молодими засновниками. Серед прикладів, наведених TechCrunch, — знайомство Sequoia з Uber через Джейсона Калаканіса та зі Stripe через Сема Альтмана.

Акселератор Arc запустили у березні 2022 року для компаній на стадіях pre-seed і seed. Програма тривала сім тижнів, а відібрані стартапи отримували від $500 тис. до $1 млн початкового фінансування. У Sequoia пояснили згортання обох програм наміром зосередити більше ресурсів на меншій кількості людей і напрямів.

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Лондонський офіс і нова структура

Офіс у Лондоні Sequoia відкрила у 2020 році. Після його закриття частина співробітників залишить компанію. У меморандумі зазначено, що Sequoia не вважає за необхідне зберігати локальну присутність у Європі та планує підтримувати європейських засновників із бази в районі затоки Сан-Франциско.

Партнерка Sequoia в Європі Лучіана Ліксандру повідомила, що їй запропонували переїзд до Сан-Франциско, однак вона відмовилася. Вона залишиться партнеркою компанії, збереже місця в радах директорів і надалі особисто інвестуватиме в європейських засновників.

Сім генеральних партнерів

Компанія повідомила, що її власниками та керівниками є сім генеральних партнерів: Альфред Лін, Пат Грейді, Ендрю Рід, Шон Магуайр, Константін Бюлер, Соня Хуан і Девід Кан. Sequoia описала зміни як відхід від приблизно 20-річного періоду розширення, який, за її оцінкою, призвів до ускладнення внутрішньої ієрархії.

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