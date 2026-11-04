风险投资公司Sequoia Capital宣布关闭其伦敦办公室，终止Arc加速器和Scouts项目，并合并早期投资团队与成长阶段公司投资团队。该公司在一份题为“The Sequoia of Tomorrow”的备忘录中宣布了这些变化，TechCrunch报道。

Sequoia表示，已为新基金筹集约100亿美元。该公司还计划简化合伙人结构，取消固定的周一合伙人会议周期，并作为一个团队运作，不再划分为Early和Growth。

终止面向早期初创企业的项目

Scouts项目自约2009年起运营：创始人和运营人员获得小额支票，以Sequoia的名义进行投资。通过该项目，公司得以接触年轻创始人的交易。TechCrunch列举的例子包括，Sequoia通过Jason Calacanis认识Uber，以及通过Sam Altman认识Stripe。

Arc加速器于2022年3月启动，面向处于pre-seed和seed阶段的公司。该项目为期七周，入选的初创企业获得50万至100万美元的初始融资。Sequoia解释称，终止这两个项目是为了将更多资源集中于更少的人和领域。

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伦敦办公室与新结构

Sequoia于2020年开设伦敦办公室。该办公室关闭后，部分员工将离开公司。备忘录指出，Sequoia认为没有必要在欧洲维持本地业务，并计划从其位于旧金山湾区的基地支持欧洲创始人。

Sequoia欧洲合伙人Luciana Lixandru表示，公司曾提出让她搬迁至旧金山，但她拒绝了。她将继续担任公司合伙人，保留董事会席位，并继续亲自投资欧洲创始人。

七名普通合伙人

该公司表示，其所有者和领导者为七名普通合伙人：Alfred Lin、Pat Grady、Andrew Reed、Shaun Maguire、Konstantine Buhler、Sonya Huang和David Cahn。Sequoia将这些变化描述为退出约20年的扩张时期；该公司认为，这一时期导致内部层级变得复杂。

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