W lokalnych wyborach w USA wyborcy poparli większość poddanych pod głosowanie ograniczeń dotyczących centrów danych. Według stanu na środowy poranek w 10 stanach przedstawiono do rozpatrzenia 45 takich inicjatyw: 33 zostały już zatwierdzone, a kolejnych sześć miało również uzyskać poparcie, informuje Engadget, powołując się na tracker Data Centers on the Ballot.

Jakie ograniczenia poparto

Środki zatwierdzone przez wyborców różniły się w zależności od społeczności. Obejmowały one całkowite zakazy budowy centrów danych, tymczasowe moratoria, limity zużycia energii oraz wymogi uzyskania publicznej zgody przed dalszą realizacją projektów.

Tylko miasto Harwood w Dakocie Północnej odrzuciło poprawkę, która zobowiązywałaby lokalne władze do przeprowadzania publicznych wysłuchań przed zatwierdzeniem dużych projektów przemysłowych, w tym centrów danych o mocy 100 megawatów. Kolejne pięć społeczności w tamtym momencie nie opublikowało danych z głosowania.

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Najsilniejsze poparcie dla ograniczeń w Ohio

Najwyraźniejsze poparcie dla ograniczeń dotyczących centrów danych odnotowano w Ohio, gdzie znajduje się 257 takich obiektów. W stanie kwestie centrów danych znalazły się na 20 kartach do głosowania i w każdym przypadku ograniczenia już zwyciężały lub według prognoz miały zwyciężyć.

W miastach Urbana i Hubbard wyborcy rozpatrywali całkowity zakaz budowy centrów danych. Poparło go odpowiednio 76% i 77% mieszkańców. Podczas wyborów do Senatu USA demokrata Sherrod Brown uczynił sprzeciw wobec centrów danych jednym z głównych punktów swojej kampanii i nazywał swojego rywala, senatora Johna Husteda, twarzą centrów danych. Associated Press ogłosiła Browna zwycięzcą wyścigu. Według sondażu exit poll NBC 56% wyborców stwierdziło, że sztuczna inteligencja i centra danych były decydującym lub istotnym czynnikiem w ich głosowaniu do Kongresu.

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