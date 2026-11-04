在美国地方选举中，选民支持了大多数提交表决的数据中心限制措施。截至周三上午，10个州共审议了45项此类倡议：其中33项已获批准，另有6项预计也将获得支持，Engadget报道，并援引Data Centers on the Ballot追踪平台的数据。

获支持的限制措施

选民批准的措施因社区而异，包括全面禁止数据中心、临时暂停令、能源消耗限额，以及要求项目在进一步推进前获得公众批准。

只有北达科他州哈伍德市否决了一项修正案。该修正案原本将要求地方当局在批准大型工业项目之前举行公开听证会，其中包括功率为100兆瓦的数据中心。另有5个社区当时尚未公布投票数据。

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俄亥俄州对限制措施的支持最为坚决

俄亥俄州对限制数据中心的支持最为明确，该州共有257处此类设施。该州有20张选票涉及数据中心问题，在每一种情况下，限制措施要么已经获胜，要么预计将获胜。

在厄巴纳和哈伯德两市，选民审议了全面禁止数据中心的提案，分别有76%和77%的居民投票支持。民主党人谢罗德·布朗在美国参议院选举期间，将反对数据中心作为其竞选活动的核心议题之一，并称其对手、参议员约翰·赫斯特德是数据中心的代表人物。美联社宣布布朗赢得这场选举。根据NBC出口民调，56%的选民表示，人工智能和数据中心是他们投票选举国会议员时的决定性或重要因素。

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